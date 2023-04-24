Hartum’da hastaneler mezarlığa döndü!

İbrahim Muhammed adlı genç, Hartum'daki bir hastanede yanında tedavi gören kişinin öldüğünü görünce şaşırırken, Sudan'ın başkentindeki çatışmalar cenazelerin kaldırılmasına engel oluyor.

15 Nisan sabahı Sudanlılar yeni güne, Abdulfettah el Burhan liderliğindeki ordu ile Hamideti olarak bilinen Muhammed Hamdan Daklu liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışma sesleriyle uyandı.

Tansiyonu düşürme çabalarının sonuç vermediği çatışmalar, Hartum ve diğer şehirleri açık savaş sahasına çevirirken, sağlık hizmeti verilmesini, doktorların çalışmasını ve zor şartlar altında yaşayan bir ülkede vatandaşların normal hayatlarına geri dönmesini engelliyor.

Beş milyona yakın kişinin yaşadığı başkentte doktorlar ve hastalar, en temel insani ve dini ilkelerden biri olan ‘ölüyü onurlandırmak gömmektir’ ilkesini yerine getirmekten aciz hale gelen hastanelerdeki duruma dair korkunç hikayeler anlatıyor.

25 yaşındaki Muhammed, Hartum Eğitim Hastanesi’nde lösemi tedavisi görüyor. AFP’ye konuşan Muhammed’in babası, “15 Nisan’daki şiddetli çatışmalar sebebiyle ölen kişi defnedilmek için alınamadı. Muhammed, yılın bu döneminde sıcak iklimiyle tanınan şehirde ölüm kokusunun yayıldığı odada kaldı” diyerek üç gün sonra odadan ayrıldıklarını söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık kaynaklarına göre, bu sahne savaşın başlamasından bu yana Sudan’da tanıdık hale geldi. Sudan Doktorlar Sendikası Genel Sekreteri Atiye Abdullah AFP’ye, birçok hastanede çürüyen cesetlerin servislerde kaldığını söyledi. Çatışmaların ülkedeki sağlık sisteminin çökmesine neden olduğuna vurgu yapan Abdullah morgların ve sokakların cesetlerle dolduğuna dikkati çekti.

Muhammed’in babası, “Pis koku odayı sardı. Üç günlük elektrik kesintisi ve havanın sıcaklığıyla daha da kötüleşti, bu yüzden ya küf kokan bir odada kalacağız ya da dışarı çıkıp kurşunlarla yüzleşeceğiz. Hastane bombalanıyordu ve hastanenin hemen dışında silah sesleri duyuluyordu. O sırada taburcu olan hastaların bir kısmının vuruldu” dedi.

Sudan’daki çatışmalar sebebiyle 420'den fazla kişi ölürken, 3 bin700 kişi yaralandı. On binlerce kişi çatışma alanlarından diğer şehirlerin yanı sıra Çad ve Mısır'a kaçmaya başladı.

Şarkul Avsat