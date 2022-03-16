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Dünya Hareket ettiler! Ukrayna sınırına konuşlanacak
Dünya

Hareket ettiler! Ukrayna sınırına konuşlanacak

Almanya Silahlı Kuvvetleri Patriot uçaksavar füze sistemini Slovakya'ya taşımaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 17:40:00 -
Hareket ettiler! Ukrayna sınırına konuşlanacak

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Patriot uçaksavar füze sistemini Slovakya'ya taşımaya başladı. Alman Patriotlarının Ukrayna sınırına konuşlandırılmasına, Moskova'nın ne tepki vereceği ise merak konusu.

Slovakya parlamentosu önceki gece Alman ve diğer NATO birliklerinin konuşlandırılması için oy kullandı. Slovakya Savunma Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu gibi, oylama sonucunda ittifak ortaklarıyla üzerinde anlaşmaya varılan 2.100 askerin yerleştirilmesine onay verildi.

Bu askerlerden 700'ünün Almanya'dan, 600'ünün Çek Cumhuriyeti'nden, 400'ünün ABD'den, 200'ünün Hollanda'dan ve 100'ünün Polonya ve Slovenya'dan gelmesi bekleniyor.

Bratislava'nın onayının ardından Bundeswehr'in, Patriot hava savunma sistemlerini, Ukrayna'nın komşusu Slovakya'ya taşımaya başladığı belirtildi. RND'de yer alan bilgiye göre, Çarşamba günü Husum'da (Schleswig-Holstein) ekipman ve silah sistemlerine taşıyan araçlar hareket etmeye başladı.

Patriot sisteminin, NATO üyesi Slovakya'yı uçaklardan, taktik balistik füzeler ve seyir füzelerinden korumayı amaçladığı bildirilirken, Ukrayna sınırına gelen sistemler ve 2100'le ilgili, Moskova'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Star Gazetesi

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