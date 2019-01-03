0553 313 94 23

Harekat öncesi İngiltere'den Esed çıkışı: Rusya'nın desteğiyle ayakta kalacak

Türkiye'nin Suriye'deki terörist varlıklarına yönelik olası harekatı öncesi açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'deki Beşar Esed rejiminin Rusya'nın desteği ile bir süre daha ayakta kalacağını söyledi.

03 Ocak 2019 Perşembe 19:07
Harekat öncesi İngiltere'den Esed çıkışı: Rusya'nın desteğiyle ayakta kalacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Beşar Esed'in Rusya'nın desteği ile bir süre daha iktidarda kalacağını ancak ülkede kalıcı barışa ulaşılması için Esed'in gitmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt,

İngiltere'den "Esed gitmeli" mesajı

Deutsche Welle Türkçe servisinin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Beşar Esed'ın gitmesi gerektiğini ancak bunun yakın bir vadede gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.

"Bir süre daha yerinde kalacak"

Hunt, "Britanya'nın uzun zamandır Suriye ile ilgili duruşu, ülkede (Esed liderliğindeki) rejim bulunduğu sürece kalıcı barış sağlanamayacağı yönünde. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki kendisinin bir süre daha yerinde kalacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Hunt, Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta Esed'ın Rusya'nın kendisine verdiği destek sayesinde koltuğunu koruduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:07
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. Rusya
  4. Britanya
  5. Deutsche Welle
  6. Jeremy Hunt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'teki silahlı yaralama
    1. Gaziantep'teki silahlı yaralama
    2. Faslı öğretmenler maaşlarına zam..
    3. Dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli..
    4. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    5. CHP'de İzmir için sürpriz aday
    6. Ülkeyi sarsan cinayette flaş ifadeler
    7. Futsalda millilerin kadrosu açıklandı
    8. Adana'daki cinayet davası
    9. Harekat öncesi İngiltere'den Esed..
    10. Jonathan Legear, resmen Adana..
    11. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    12. Kuzeninin boğazını kesti! 4 buçuk yıl..
    13. SPK haftalık bülteni
    14. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    15. Mahkeme kararını verdi! Murat Boz'a..
    16. Bodrum'da fırtına
    17. Mesut Özil Kabe örtüsüyle fotoğrafını..
    18. Yurtta kış
    19. Suudilerden skandal Kaşıkçı kararı:..
    20. Enflasyon rakamlarının yankıları
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti