Harekat öncesi İngiltere'den Esed çıkışı: Rusya'nın desteğiyle ayakta kalacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Beşar Esed'in Rusya'nın desteği ile bir süre daha iktidarda kalacağını ancak ülkede kalıcı barışa ulaşılması için Esed'in gitmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt,

İngiltere'den "Esed gitmeli" mesajı

Deutsche Welle Türkçe servisinin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Beşar Esed'ın gitmesi gerektiğini ancak bunun yakın bir vadede gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi.

"Bir süre daha yerinde kalacak"

Hunt, "Britanya'nın uzun zamandır Suriye ile ilgili duruşu, ülkede (Esed liderliğindeki) rejim bulunduğu sürece kalıcı barış sağlanamayacağı yönünde. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki kendisinin bir süre daha yerinde kalacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Hunt, Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta Esed'ın Rusya'nın kendisine verdiği destek sayesinde koltuğunu koruduğunu belirtti.