Haram para hayat karartıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Kısa yoldan zengin olmanın hayali ile yılbaşı kumarı oynayarak ikramiye kazananların bazıları intihara sürüklenirken, bazıları ise sefalete düşüp, evini, işini ve ailesini kaybetti.

8 yıllık evliliğini bozdu

Dinimizce haram olduğu bilinen şans oyunlarının başında gelen Milli Piyango’nun sözde talihlisi banka memuru Yeşim Akyol’a 2003 yılında piyangodan 2 milyon TL çıktı. Akyol, severek evlendiği eşi ile haram parayı kazandıktan sonra birden kavga etmeye başladı ve 8 yıllık avukat eşi Güray Akyol’u boşadı. Genç kadın boşanma talebine gerekçe olarak da eşinin alkol tutkusunu ve kaba davranışlarını gösterdi. Avukat Güray Akyol ise ikramiyeyi almasının ardından eşinin kendisini küçük görüp dışlamaya başladığını ifade ederek, “Eşim parasını benimle paylaşmak istemediği için boşanma davası açtı. Para çıkınca çok değişti” dedi.

Haram intihara sürükledi

Erzurumlu 9 çocuk babası Ahmet Bayram, Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin oldu. Bayram, piyangoyu kazandıktan kısa bir süre sonra İstanbul’a yerleşerek eşini boşadı. Daha sonra gece kulüplerinde ve kumar masalarında parasını bitiren Ahmet Bayram, sürüklendiği borç batağından çıkamayınca intihar etti.

Eski birikimi de gitti!

Samsun’da 17 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan’ın hayatı hiç de beklediği şekilde değişmedi. Piyangodan kazandığı haram parayla ticarete atılan ancak yaptığı her işten zarar eden Orhan, o zor günleri şöyle anlattı: “Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın. Gelen de gidiyor, daha önce olan da.”