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İSLAM

Haram işlemek orucu bozar mı?

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, ibadetlerinin mahiyetine uygun davranmaya çalışıyor. Fakat bilmeden de olsa haram işlemiş olmanın oruçlarını bozup bozmayacağını da merak ediyor. Haram işlemek orucu bozar mı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:41:00 -
Haram işlemek orucu bozar mı?

Milyarlarca Müslüman, Allah'ın emrini yerine getirmek için oruç ibadetini eda ediyor. Oruçlarını tutan müminler, yanlışlıkla da olsa haram işlemenin oruç ibadetlerinin mahiyetine zarar verip vermeyeceğini merak ediyor. İşte sıklıkla aranan sorunun yanıtı... 

HARAM İŞLEMEK ORUCU BOZAR MI?

Hadis-i şerifte, (Gıybet etmek, söz taşımak, yalan yere yemin etmek, namahreme şehvetle bakmak orucu bozar) buyuruldu. (Deylemi)

İmam-ı a’zam hazretleri, bu hadis-i şerifi açıklıyor ve (Bu günahlar orucun sevabını bozar, sıhhatini bozmaz, oruç mekruh olur) buyuruyor. Yani bu günahları işleyen, oruç borcundan kurtulursa da, oruca mahsus olan büyük sevaba kavuşamaz. Hadis-i şerifte, (Nice oruç tutan vardır ki, açlık ve susuzluktan başka bir şey elde etmez) buyuruldu. (İbni Mace)

Oruç, müminler için bir nimet ve emanettir. Emanete riayet etmek gerekir. Onun zayi olmaması için şartlarını gözetmek gerekir. Harama bakmaktan sakınmalıdır! Hadis-i şerifte, (Harama bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah korkusuyla bunu terk edene, Allahü teâlâ öyle bir iman verir ki, imanın tadını kalbinde bulur.) buyuruldu. (Hakim)

Oruçlu, dilini de korumalıdır! Hadis-i şerifte (Oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu, cahillik edip de kötü söz söylemesin! Kendisine sataşana, “ben oruçluyum” desin!) buyuruldu. (Buhari)

Gözü ve dili günahlardan koruduğumuz gibi, kulağımızı da korumamız gerekir. Konuşulması haram olan şeyi, dinlemek de haramdır. El, ayak ve diğer uzuvları da haramdan korumalıdır! Oruç tutup azalarıyla günah işleyen, ilaç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günah zehirdir, sevabları yok eder. Bir günah işledikten sonra pişman olmak, iyilik ve ibadet etmeye devam etmek gerekir.

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