Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik

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Malum Kemalist kesimin "M. Kemal'in rakı masasından leblebi yürüten çocuk" olarak tanıttığı "Hanri"nin ismi üzerinden "Türklük isimle olmaz" algısı oluşturulurken, gerçekler "Arife"lerimizin Alman vatandaşlığı hayaliyle ortaya çıktı.

Darüşşafaka öğrencisi Arife'nin Alman vatandaşlığı hayali, genç nesillerin nasıl Batı hayranlığına itildiğini gözler önüne serdi.

Okulun ise yetim ve öksüz çocukları nasıl bir zihniyetle hayata hazırladığı ise tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada olay oldu! Hayali "Alman vatandaşı olmak"

NTV'de 23 Nisan Çocuk Bayramı canlı yayınına katılan Arife isimli bir kız öğrencinin, “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusuna verdiği cevap, izleyenleri şaşkına çevirirken konu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

NTV spikeri Simge Fıstıkoğlu, 23 Nisan özel yayınında Darüşşafaka öğrencisine “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusunu yöneltti. Kız öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum.” cevabını verdi.

Spiker Simge Fıstıkoğlu da, gülüşmeler eşliğinde “Hayır” diye tepki verdikten sonra “23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar karar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.” diyerek, vatandaşlık hayali ile ilgili konuşmaktan kaçındı.

Hanri Benazus: Rakı masasında Türk oldum

Kemalistler, Türk vatandaşlarının hemen hiç kullanmadığı bir isme sahip olduğu halde, Atatürk'ün kendisine "Sen kimsin" diye sormamış olmasına övgüler düzerken, Hanri Benazus ise, ismindeki garipliği ve Atatürk'ün tavrını şöyle anlatıyor:

“AVM’lerde büyük sergiler açıyorum. Çok karşılaşıyorum burada. Kitaplarımın önünde Hanri Benazus diye adım yazar. Akıllının biri diyelim başka bir şey demek istemiyorum. Gelir bakar benim adıma, bir de suratıma bakar. Sonra döner ‘sen kimsin’ diye sorar. Başlar bu sefer ‘sen nesin?’ Ben Türküm. Bu sefer parmak sallar ‘doğru söyle’ der. Başlarlar saymaya; Rum musun, Ermeni misin, Yahudi misin, Arap mısın, İngiliz misin, Fransız mısın sayar böyle… ‘Efendim ben Türküm’ derim. ‘Olmaz böyle’ der ve ‘Türk olsaydın, adın; Ahmet olurdu, Mehmet olurdu Süleyman olurdu’ diye söyler. İşte bu çok önemli onlara da aynını diyorum ve anlatıyorum; Ben Atatürk’le karşı karşıya oturdum masada. İçki de bitti, leblebi de bitti, Ahmet, Mehmet de bitti. Adımı sordu ‘Hanri’ dedim. Soyadımı sordu, ‘Benazus’ dedim. Bana sen kimsin demedi, sen nesin demedi, neden adın Ahmet değil, Mehmet değil demedi. Bu büyüklüğü görüyor musunuz? Türklüğün ne olduğunu anlatan, o sormadığı suallerin değerini anlıyor musunuz? İsteseydim belki 50 kamyon leblebi dağıtır borç öderdim ama Türklüğün borcu ödenmez be kızım.”