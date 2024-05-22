Hani Türkiye ekonomisine güven yoktu! Arap rüzgarı Koç'u uçurdu

Reuters yayımladığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde merkezi bulunan First Abu Dhabi Bank’ın, Yapı Kredi’deki Koç Grubu'na ait %61,2 hissenin yaklaşık 8 milyar dolara satın alınması için ileri seviyede görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Haberde, potansiyel anlaşmanın detaylarının aylar süren müzakereler sonucunda şekillendiği, Koç Grubu'nun hisseler için 8,5 milyar dolar talep ettiği fakat First Abu Dhabi Bank'ın 7,5 milyar dolar teklif ettiği belirtildi.

Koç Grubu ise konuyla ilgili “Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

Söz konusu haberler Koç’un borsadaki hisselerinin yükselmesine sebep oldu.

Güne 246 lira seviyesinden başlayan Koç hisseleri, haberlerden sonra yüzde 10’a yakın yükselerek 270 lira seviyesine ulaştı.