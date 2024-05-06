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Gündem Hani kutuplaştıran AK Parti‘ydi? Bunlar mı demokrat? Yılmaz Özdil Erdoğan'la görüşen Özgür'ü bombaladı
Gündem

Hani kutuplaştıran AK Parti‘ydi? Bunlar mı demokrat? Yılmaz Özdil Erdoğan'la görüşen Özgür'ü bombaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-06 16:22:00 - 2024-05-06 16:22:47

AK Parti'nin kutuplaştırdığını ileri süren muhalif kesim Erdoğan-Özel görüşmesini hedef almayı sürdürüyor. Yılmaz Özdil, tepki gösterdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirsin" dedi.

Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesini sert sözlerle hedef aldı.

Youtube kanalında yayınladığı videosunda sözlerine, “Mesir macununa ihtiyaç duymayacağın bir hafta dilerim” sözleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı ile CHP liderinin görüşmesi sonrasında her iki tarafın da görüşmeler hakkında “çok olumlu geçtiğini” söylemesinden rahatsızlık duyan Özdil, “Neler döndüğünü bilmiyoruz ama her iki taraf açısından da çok olumlu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Olumlu yorumlardan rahatsızlık duydu

Özdil “Mesir macunu zirvesi” olarak tanımladığı görüşmeden sonra yapılan olumlu değerlendirmelerden rahatsızlık duyarak, “İçinde bir gram et yok hepsi yalancı dolma ama neticede nereye bağlıyorlar? ‘Çok olumlu’ya bağlıyorlar, ‘çok olumlu’ diyorlar” dedi.

"Partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirsin"

"Saray medyasının köpürtüp parlattığı Özgür Özel bence partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirsin” diye devam eden Özdil, “Evet, Cumhuriyet AK Partisi yapsın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu olamaz. Bu olsa olsa Cumhuriyet AK Partisi olur” açıklamasında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin “AKP Başımızdan gitsin diye” oy verdiğini söyleyen Özdil sözlerine şöyle devam etti:

Halkın dediğini yapmadığına göre, hatta halkın dediğinin tam tersini yaptığına göre bence Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş Cumhuriyet Halk Partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirmek. Çünkü bu davranış biçiminde halk olmadığına göre, Ak olduğuna göre, Cumhuriyet AK Partisi olsun. Böylece ne olmuş olur? Kendisinin de söylediği gibi ‘Olumlu olmuş’ olur.”

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