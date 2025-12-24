Hani güçlü ekonomilerde merkez bankası başkanı bağımsızdı! Trump yeni başkanın profilini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, “Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığını ya da düştüğünü belirterek, ‘Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını’ kaydetti. İyi haberler olduğunda enflasyonun önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü aktaran Trump, ‘güçlü piyasanın’ enflasyona neden olmayacağını öne sürdü.

Enflasyonun kendi kendine düzeleceğini ifade eden Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini bildirdi. Trump, daha önce hiçbir zaman görülmediği kadar doğal ve güçlü rakamlar göreceklerini vurgulayarak, “Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısı nedeniyle aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” açıklamasında bulundu.

Trump, Epstein dosyalarındaki fotoğrafların kamuya açık şekilde sergilenmesine karşı olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında yer alan fotoğrafların kamuya açık olarak sergilenmesine karşı olduğunu belirtti.

ABD’nin Florida eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’e ilişkin belgelerdeki fotoğrafların kamuoyuna açıklanmasının "çok kötü" olduğunu düşündüğünü söyledi.