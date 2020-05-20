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"Hani bana" diyen çocuğun isteğini polis geri çevirmedi

Konya’da hastanede tedavi gören 4 yaşındaki kız çocuğunun pasta istediğini polis geri çevirmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:13:06 -
"Hani bana" diyen çocuğun isteğini polis geri çevirmedi

Konya’da hastanede tedavi gören 4 yaşındaki kız çocuğunun pasta istediğini polis geri çevirmedi.


Emine Miray Hekimoğlu idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için yaklaşık 10 gün boyunca hastanede yatarak tedavi gördü. Tedavisi esnasında video çekerek, "Polis amca herkese pasta gönderiyorsun benim canım pasta çekti bana niye vermiyorsun" diyerek seslenen çocuğun isteğini Konya polisi geri çevirmedi. Pasta alan polis ekipleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ettikleri Emine Miray’a sürpriz yaptı. Üniformalı polisi karşısında gören çocuk şaşkınlık içinde pastasını alarak teşekkür etti.


Anne Nuran Hekimoğlu, polisin yaptığı sürprizin kızının tedavisinde kendilerine moral olduğunu söyledi. Emine Miray ise, kendisine pasta getiren polisleri çok sevdiğini dile getirerek, "Polis amcalar bana pasta getirdiği için çok teşekkür ederim dedim. Onlarda sen pastanı ye dedi. Polis amcalar bana pasta getirdiği için onları çok seviyorum" şeklinde konuştu.

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