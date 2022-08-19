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Spor HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray, telafi peşinde. Sarı-kırmızılılar ligin yeni ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 16:04:00 -
HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray, telafi peşinde. Sarı-kırmızılılar ligin yeni ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlıkları nedeniyle HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda her iki oyuncu kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.

Muhtemel ilk 11
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliviera, Torreira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

 


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