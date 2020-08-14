Hangi üniversitelerin rektörleri değişti?
13 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 16 üniversitenin rektörleri değişti. İşte yeni atanan 16 rektör...
13 Agustos 2020 tarih ve 2020/411 sayılı karar ile 16 üniversitenin rektörleri değişti. 14 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğine yapıldı.
Hangi üniversiteye kim atandı?
|Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Prof. Dr. Özlenen Özkan
|Akdeniz Üniversitesi
|Prof. Dr. Özlenen Özkan
|Ankara Üniversitesi
|Prof. Dr. Necdet Ünüvar
|Atatürk Üniversitesi
|Prof. Dr. Ömer Çomaklı
|Çukurova Üniversitesi
|Prof. Dr. Meryem Tuncel
|Dicle Üniversitesi
|Prof. Dr. Mehmet Karakoç
|Fırat Üniversitesi
|Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
|Gazi Üniversitesi
|Prof. Dr. Musa Yıldız
|İnönü Üniversitesi
|Prof. Dr. Ahmet Kızılay
|İstanbul Teknik Üniversitesi
|Prof. Dr. İsmail Koyuncu
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
|19 Mayıs Üniversitesi
|Prof. Dr. Yavuz Ünal
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|Prof. Dr. Alim Yıldız
|Trakya Üniversitesi
|Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|Prof. Dr. Tamer Yılmaz