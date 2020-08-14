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Eğitim

Hangi üniversitelerin rektörleri değişti?

13 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 16 üniversitenin rektörleri değişti. İşte yeni atanan 16 rektör...

Yeniakit Publisher
2020-08-14 07:01:00 - 2020-08-14 07:02:30
Hangi üniversitelerin rektörleri değişti?

13 Agustos 2020 tarih ve 2020/411 sayılı karar ile 16 üniversitenin rektörleri değişti. 14 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğine yapıldı.

Hangi üniversiteye kim atandı?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  Prof. Dr. Özlenen Özkan
Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Özlenen Özkan
Ankara Üniversitesi   Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Çomaklı
Çukurova Üniversitesi  Prof. Dr. Meryem Tuncel
Dicle Üniversitesi  Prof. Dr. Mehmet Karakoç
Fırat Üniversitesi  Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Musa Yıldız
İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Kızılay
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
19 Mayıs Üniversitesi  Prof. Dr. Yavuz Ünal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök        
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Alim Yıldız
Trakya Üniversitesi  Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi  Prof. Dr. Tamer Yılmaz

 

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