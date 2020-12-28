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Gündem Hangi ülkelerde asgari ücret uygulanıyor?
Gündem

Hangi ülkelerde asgari ücret uygulanıyor?

2021 yılında Türkiye’de asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaç Euro oldu? 2021 yılında en yüksek asgari ücret hangi ülkede? Avrupa ülkelerinde 2021 yılının ilk yarısında geçerli olacak asgari ücretler belirlenmeye başladı. Pek çok vatandaş asgari ücretin kadar olduğunu araştırırken hangi ülkelerde asgari ücret sisteminin uygulandığını da merak etmeye başladı. Peki, Hangi ülkelerde asgari ücret uygulanıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:04:00 -
Hangi ülkelerde asgari ücret uygulanıyor?

2021 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirleme çalışmaları birçok ülkede yapılmaya başlandı. Türkiye’de 2021 yılında net asgari ücret 2 bin 825 TL olurken net asgari ücret 309 Euro oldu.

Hangi ülkelerde asgari ücret uygulanıyor?

İsviçre, Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Slovenya, Malta, Yunanistan, Portekiz, Litvanya, Estonya, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Letonya, Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Arnavutluk ülkelerinde asgari ücret uygulanmaktadır.

En yüksek asgari ücret hangi ülkede?

AB üyesi olmayan İsviçre ise dünyada asgari ücretin en yüksek olduğu ülkedir. Eylül ayında yapılan referandum üzerine saatlik asgari ücret arttı. İsviçre’de brüt asgari ücret yaklaşık 3800 Euro olarak belirlendi.

En düşük asgari ücret hangi ülkede?

En düşük asgari ücret 209 Euro ile Arnavutluk oldu. Asgari ücrette Türkiye’nin altında yer alan diğer ülkeler şu şekilde; Sırbistan (344 Euro), Karadağ (331 Euro) ve Bulgaristan (312 Euro).

Hangi AB ülkelerinde asgari ücret bulunmuyor?

AB ülkelerinin altısında asgari ücret sistemi uygulanmıyor. Bu ülkeler şu şekilde; Finlandiya, İsveç, İtalya, Danimarka, Güney Kıbrıs ve Avusturya.

AB zirvesinde en yüksek asgari ücret hangi ülkede?

En yüksek asgari ücret ise 2 bin 142 Euro ile Lüksemburg’da verilmektedir. İkinci sırada bin 707 Euro ile ada ülkesi İrlanda bulunmaktadır.

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