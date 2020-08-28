Hangi sınıflar seyretilmiş hangi sınıflar aşamalı okuyacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurul Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçmiş ve okulların açılıp açılmayacağını, okulların açılacaksa ne zaman açılacağını tek tek ifade etmişti. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte hükümet harakete geçerek okulları kapatmıştı. Yüz yüze eğitimin sonlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci TRT EBA TV ve MEB EBA üzerinden uzaktan eğitime geçmişti. Milyonlarca öğrenci bu şekilde yıl sonunu tamamlamıştı. 1 Haziran’dan sonra Türkiye koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdi. Normalleşme süreciyle birlikte günlük koronavirüs vakalarında artışlar söz konusu oldu. MEB’in daha önce açıkladığı takvime göre okullar 31 Ağustos’ta yüz yüze eğitimle açılacaktı. Koronaya yakalananların sayısı bin 200’lere çıkmasıyla birlikte herkes şu soruyu sormaya başladı: Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacaksa eğitim nasıl yapılacak? Bu sorular altında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bilim Kurulu toplantısından okulların yüz yüze eğitime başlamamasına yönelik tavsiye kararı çıktı. Bilim Kurulu Toplantısının hemen ardından kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını, uzaktan eğitimin geçen yıl olduğu gibi yine TRT EBA TV ve MEB EBA üzerinden yapılacağını duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül’de başlayacağını vurguladı. Bakan Selçuk, salgının seyrine göre, okullarda seyretilmiş ve aşamalı modellerin de plan dahilinde olduğunu ifade etti.

Hangi sınıflar yüz yüze eğitim yapacak?

Okulların açıldığında hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağı mer ediliyordu ki 21 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte 8. ve 12. sınıfların derse başlayacağına ilişkin haberler iddia edildi. Bu iddiaya son dakika açıklamasıyla cevap Milli Eğitim Bakanlığından gedi. Peki Milli Eğitim Bakalığı yüz yüze eğitimin hangi sınıflarla başlayacağına ilişkin ne dedi?

MEB’den yapılan açıklamada, hangi sınıfların aşamalı ve seyretilmiş bir şeklide yüz yüze eğitimle başlayacağının daha belli olmadığını konuya ilişkin bakanlığın bir açıklamasının olmadığı vurgulandı.

Okullar ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Birinci dönem ara tatil ne zaman? Yarıyıl sömestr tatili ne zaman? İkinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak? Sorularını milyonlarca öğrenci tarafından sorulmakta. İşte bu soruların cevabı. Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimine göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 (uzaktan eğitim) tarihi olarak belirlendi. Yüz yüze eğitimin başlama tarihi ise 21 Eylül. Okulların kapanış tarihi de 18 Haziran 2021. 2020-2021 eğitim öğretimin birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de gerçkleştirilecekken sömetr tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacakken, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de olacak.