Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda uygulanacak 4 farklı sistemin üzerinde durulduğunu açıklamıştı. Milyonlarca öğrenci ve veli 2020-2021 MEB takvimin açıklanmasını merak ederken Hangi sınıf hangi gün okula gidecek? detayını da sorguluyor.

Hangi sınıf hangi gün okula gidecek?

Bakan Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada yeni sistemde uygulanacak hibrit eğitim modelinde ders saatlerinin azalacağını ve öğrencilerin dönüşümlü olarak eğitim alacağını ifade etmişti.

Bakan Selçuk, okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söylemişti.

Üçüncü senaryoyu, "Seyreltilmiş" olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti. Bakan Selçuk, Pazartesi, Salı bir kısım öğrenciler okula gider, Çarşamba günü okullar temizlenir. Perşembe ve Cuma günleri ise diğer öğrenciler okula gider. Böyle bir seneryonun da hayata geçirilebileceğini söyledi. Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim döneminde hangi sınıfın hangi gün okula gideceği bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında belirlenecek. Ayrıca okulların nasıl açılacağı, ders saatlerinin nasıl olacağı gibi ayrıntılar da şekillenmiş olacak.