  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Hangi sınavlara girerken HES kodu almak zorunlu oldu?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla eğitim alanında da koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni kararlar alınıyor. Bunlardan biri ise sınavlara girerken HES kodu alarak girmenin zorunlu tutulması oldu. Öğrenciler hangi sınavlara girerken HES kodu alınması gerektiğini merak ediyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:39:00 -
Hangi sınavlara girerken HES kodu almak zorunlu oldu?

Corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında ÖSYM tarafından bugünden itibaren uygulanacak sınavlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilecek.

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara seyahatleri sırasında zorunlu kılınan HES kodu uygulaması şimdi de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adaylardan istenecek. ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında sınavlara başvuru esnasında HES Kodu bilgisi talep edilecek.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

HES kodu nasıl alınır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye meydan okudu

Doğu Akdeniz'de sular ısınırken gerilimi artıracak bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Oruç Reis'in petr..
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
Gündem

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası taziye mektubu g..
Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık
Ekonomi

Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli bir belge imzalandığını duyurdu...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı