Hangi sınavlara girerken HES kodu almak zorunlu oldu?

Corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında ÖSYM tarafından bugünden itibaren uygulanacak sınavlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilecek.

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara seyahatleri sırasında zorunlu kılınan HES kodu uygulaması şimdi de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adaylardan istenecek. ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında sınavlara başvuru esnasında HES Kodu bilgisi talep edilecek.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, “Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

HES kodu nasıl alınır?