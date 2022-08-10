Öğrencilerin ertelenmesini talep ettiği Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı’na ilişkin karar açıklandı. Peki, sınav ne zaman yapılacak?

Hangi sınavlar ertelendi? Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı 2022 ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. Bakan Kirişçi yaptığı paylaşımda, "Sevgili Gençler. Yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak ‘Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı’ ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı konular:

Mevzuat (16 Soru)

1. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

2. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

3. Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

4. Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

5. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik

6. Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Bitki Hastalıkları (16 Soru)

1. Bakteriyoloji

2. Mikoloji

3. Viroloji

4. Herboloji

Bitki Zararlıları (16 Soru)

1. Entomolji

2. Nematoloji

Mücadele Metotları (16 Soru)

Diğer Konular (16 Soru)

1. Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları

2. Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri

3. Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi

4. Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi

5. Toksikoloji ve ekotoksikoloji

6. Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım

7. Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları