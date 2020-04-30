Hangi peygamberlerin ümmetine oruç farz kılınmıştır?

Manevi iklimin dört bir yanımızı kuşattığı mübarek Ramazan ayında, dini konulardaki araştırmalar da ivme kazanıyor. Orucun manevi hazzını yaşayan müminler, hangi peygamberlerin ümmetine orucun farz kılındığı konusunu da büyük bir merakla araştırıyor. Biz de sizler için bo sorunun yanıtını araştırdık ve bulduk...

HANGİ PEYGAMBERLERE ORUÇ EMREDİLMİŞTİR?

Oruç Hz. Adem (as)'in şeriatı da dahil eski peygamberlerin şeriatlerinde vardır. İlk olarak Hz. Adem (as)'e emredilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de;

"Ey iman edenler!.. Sizden evvelki (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç yazıldı (farz kılındı). Ta ki, korunasınız." (Bakara, 2/183)

buyurulmuştur. oruç ibadetinin; Hicret'ten sonra farz kılındığı hususunda görüş birliği vardır. Sahih olan rivayete göre, Bedir savaşından kısa bir süre sonra farz kılınmıştır. Hz. Âişe (r.a) validemizden rivayete göre; Resulullah (asm) daha önce "Aşûre orucu"na devam etmiş ve sahabeye tutmaları tavsiyesinde bulunmuştur. Muaz b. Cebel (ra)'den rivayet edilen bir haberde de, Medine'de her ay üç gün oruç tutmuştur. Hz. Davud'un da günümüzde Davud Orucu olarak bilinen ibadeti gerçekleştirdiği bilinmektedir. Hz. Musa'nın oruç tuttuğu ve kavmine de tutturduğu yine dini kaynaklarda geçmektedir.