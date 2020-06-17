Bilgisayar oyunları son yıllarda pek çok kişinin yaşamlarına girdi. Telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanan bu oyunlar bazı sorunlara da yol açabiliyor. Son olarak ABD’den gelen haber herkesi şaşırttı.

Hangi oyun reçeteyle satılacak? | Oyunlar reçeteyle mi satılacak?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasına izin verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, Akili Interactive tarafından geliştirilen "EndeavorRx" isimli oyuna pazarlama izni verildiği bildirildi.

Söz konusu oyunun 600 çocuk üzerinde 7 yıl süren çalışmalar sonucu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, 8-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat işlevini geliştirmek amacıyla EndeavorRX adlı oyunun reçeteli ilaç olarak satılmasına izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, oyunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili semptomları iyileştirmeyi amaçlayan ilk dijital terapi olmasının yanı sıra FDA tarafından pazarlama yetkisi verilen ilk oyun tabanlı tedavi olduğu aktarıldı.