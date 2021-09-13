Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?

Hangi ilde koronadan okul tatil oldu? 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Aileler ise okullarda vaka olup olmadığını, hangi okullarda vaka sebebiyle karantina uygulandığını araştırıyor. Peki, hangi okullarda karantina var? Korona vakası olan hangi okullar kapandı?