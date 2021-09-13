Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?
Hangi ilde koronadan okul tatil oldu? 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Aileler ise okullarda vaka olup olmadığını, hangi okullarda vaka sebebiyle karantina uygulandığını araştırıyor. Peki, hangi okullarda karantina var? Korona vakası olan hangi okullar kapandı?
6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Koronavirüs tedbirleriyle okullar eğitime başlarken bazı okullarda vakalar görülmeye başlandı. Peki, Manisa’da okullar tatil mi?
Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?
Manisa'da bir okulda koronavirüs vakası tespit edilince 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.