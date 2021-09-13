  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süper Lig'de son durum
Trump sert konuştu: Beceriksiz
Pozitif vaka çıkınca bir sınıf karantinaya alındı
Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz
Eğitim Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?
Eğitim

Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?

Hangi ilde koronadan okul tatil oldu? 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Aileler ise okullarda vaka olup olmadığını, hangi okullarda vaka sebebiyle karantina uygulandığını araştırıyor. Peki, hangi okullarda karantina var? Korona vakası olan hangi okullar kapandı?

Yeniakit Publisher
2021-09-13 21:47:00 -
Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?

6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Koronavirüs tedbirleriyle okullar eğitime başlarken bazı okullarda vakalar görülmeye başlandı. Peki, Manisa’da okullar tatil mi?

Hangi okul koronadan karantinaya alındı? Manisa okullar kapandı mı?

Manisa'da bir okulda koronavirüs vakası tespit edilince 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtilirken, toplamda Manisa’nın Şehzadeler, Yunusemre ve Akhisar ilçelerindeki 3 farklı okulda, 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu
Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu

Sağlık

Kaç kişi koronadan öldü 13 Eylül | 13 Eylül koronavirüs tablosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay