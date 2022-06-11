Hangi mahalleler Suriyelilere kapatılacak? Suriyelilerin bayramlarda ülkelerine gidişi yasaklandı mı?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu'nun konuşmasında yaptığı açıklamaya göre mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranı düşürülüyor.

1 Temmuz itibarıyla her mahallede ikamet edebilecek yabancı oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürülecek.

Sureyeliler bayramda ülkelerine gidişleri yasaklandı mı?

1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildiren Soylu, ayrıca Suriyeliler için Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da bayram izni uygulaması olmayacağını dile getirdi. Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye'de 3 milyon 674 bin kayıtlı Suriyeli var, 122 bini pasif. Pasif ne demek ülkede değiller. Türkiye göç akımını kontrol etmek için, özellikle Şam'dan çok Suriyeli geliyor. Gelenleri Hatay'daki kamplarımızdan birine alacağız burada belli bir süreç içerisinde burada barındıracağız. Nereden geldiğini tespit ettikten sonra ger göndermiş olacağız. Yeni gelenlere tespit etmek için kamp sistemini devreye koyacağız. Özellikle kamp sistemini devreye koyuyoruz.

Bir de bizim uyum eğitimlerimiz var. Bunları devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. Göç festivallerimiz var. Tiyatro projelerimiz var. 730 bin Suriyeli çocuk eğitim gördü. En büyük uyum eğitimi budur zaten.

Geri gönderme merkezlerinde ne kadar göçmen var?

Geri gönderme merkezlerimizde toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadı, bize haksızlık yapılıyor. Kaçak göçle canhıraş bir mücadele yaptık, yapıyoruz. Her ay kaçak göçle mücadele operasyonu yapıyoruz." Hangi mahallenin ikamete kapatılacağına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yok" demişti. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancıların ilk ikamet başvuruları 15 Ocak’tan itibaren yasaklanmıştı.