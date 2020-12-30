Hangi kuruma yerleştirme yapılacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu

KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ortaöğretim ve 2020-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2020/2 tercihi ile yerleştirme yapılacak kamu kurumlar ?

KPSS 2020/2 döneminde yerleştirme yapılacak kamu iktisadi teşebbüsleri şunlardır:

 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

 Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

KPSS tercih kılavuzu bilgileri ve tercih yapılacak kamu kurumları için tıklayın