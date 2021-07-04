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Sağlık Hangi havalimanlarında aşı yapılıyor? Randevusuz aşı merkezleri
Sağlık

Hangi havalimanlarında aşı yapılıyor? Randevusuz aşı merkezleri

Korona aşısı randevusuz nerede yapılır? Koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Son bir aydır neredeyse her gün 1 milyon doz aşı uygulanıyor. İşleri sebebiyle hastaneye ya da sağlık ocaklarına gidemeyenler için bazı merkezlere aşı uygulama alanları açıldı. Peki, randevusuz nerede aşı yapılır? Metro istasyonlarında aşı yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 19:04:00 -
Hangi havalimanlarında aşı yapılıyor? Randevusuz aşı merkezleri

Salgının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması çok önemli. Bu sebeple aşıda yaş sınırı 18 yaş üstüne kadar çekildi. Aşı olmak isteyen ancak vakti olmayanlar için bazı merkezi noktalara aşı uygulama odaları kuruldu. Peki, nerede randevusuz aşı olunur?

Hangi havalimanlarında aşı yapılıyor? Randevusuz aşı merkezleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı gibi pek çok noktada aşı yapılıyor. Ayrıca Marmaray’ın Üsküdar ve Yenikapı duraklarında da aşı odaları kuruldu. Ankara’da pek çok AVM, otogar ve tren garında da aşı uygulama alanları kuruldu.

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Sağlık

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