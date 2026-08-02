Edirne'den tatilcilere müjde! Saros Körfezi'nin tüm plajları

"Bu sonuç, Saros Körfezi’nin ne kadar temiz olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul'a yaklaşık 3 saat uzaklıkta olmasına rağmen bölgede büyük zincir oteller bulunmuyor. Konaklama, daha çok butik oteller, pansiyonlar, kamp alanları ve yazlıklarla sağlanıyor. Doğal yapıyı koruyacak sürdürülebilir turizm yatırımlarıyla ziyaretçi sayısının artırılabileceğine inanıyoruz." Turizm sezonunun yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Karapire, dalış, gastronomi, kültür ve doğa turizmine yönelik yatırımlarla bölgenin yıl boyunca ziyaretçi ağırlayabilecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.