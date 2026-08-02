Edirne'den tatilcilere müjde! Saros Körfezi'nin tüm plajları

"BU SONUÇ, SAROS KÖRFEZİ’NİN NE KADAR TEMİZ OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR" Karapire, yaklaşık 75 kilometrelik sahil şeridine sahip Saros Körfezi’nin 970 canlı türüne ev sahipliği yaptığını, dalış turizmi, plajları ve tarihi su altı müzesiyle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığının düzenli yaptığı ölçümlerde Edirne’deki yüzme alanlarının tamamında su kalitesinin ''mükemmel'' olarak belirlendiğini vurgulayan Karapire, konuşmasına şöyle devam etti: