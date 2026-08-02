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Yüksek maaş sorunu: Fenerbahçe'de ayrılık tarihi: Sturm Graz sonrası

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Yüksek maaş sorunu: Fenerbahçe'de ayrılık tarihi: Sturm Graz sonrası

Fenerbahçe'de inanılmaz bir yabancı fazlalığı var. Birçok ismin gönderilmesi gerekiyor. Sturm Graz eşleşmesinin ardından bazı futbolculara veda edileceği öğrenildi.

#1
Foto - Yüksek maaş sorunu: Fenerbahçe'de ayrılık tarihi: Sturm Graz sonrası

Fenerbahçe'de inanılmaz bir yabancı fazlalığı var. Birçok ismin gönderilmesi gerekiyor. Sturm Graz eşleşmesinin ardından bazı futbolculara veda edileceği öğrenildi.

#2
Foto - Yüksek maaş sorunu: Fenerbahçe'de ayrılık tarihi: Sturm Graz sonrası

Fenerbahçe'de inanılmaz bir yabancı fazlalığı var.

#3
Foto - Yüksek maaş sorunu: Fenerbahçe'de ayrılık tarihi: Sturm Graz sonrası

Birçok ismin gönderilmesi gerekiyor. Sturm Graz eşleşmesinin ardından bazı futbolculara veda edileceği öğrenildi.

#4
Foto - Yüksek maaş sorunu: Fenerbahçe'de ayrılık tarihi: Sturm Graz sonrası

Yüksek maaş sorunu Fenerbahçe için de geçerli... Bu sebeple birkaç futbolcunun bedelsiz olarak yollanabileceği de ifade edildi. Böyle bir senaryoda bonservis geliri elde edilemeyecek. Ancak yönetim maaş yükünden kurtulacak. Ve oyuncu maaşları da harcama limitleri içinde önemli bir yer kaplıyor.

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