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Hangi ayda hangi balık yenir? Mart ayında hangi balık yenir?

Sağlıklı beslenme menüleri arasında olmazsa olmazı balık. Havaların iyiden iyiye ısınması balık tüketiminin de etkiliyor. Kışın mevsiminde en çokhamsi ve palamut tüketilirken yaz aylarında ise lüfer ve kefal tüketilmekte.İstanbul ve İzmir balık hallerindeki araştırmaya göre, tüketilen balığın yaklaşık yarısını, hamsi, sardalya ve istavritten oluşmakta. En çok hangi balığı yiyoruz? Peki bu kadar zengin bir içeriğe sahip olan balığı mevsimine göre nasıl seçebiliriz? Uygun mevsimde avlanan ve tüketilen balık daha mı yararlı?

12 Mart 2019 Salı 18:33
Hangi ayda hangi balık yenir? Mart ayında hangi balık yenir?

Sağlıklı beslenme menüleri arasında olmazsa olmazı balık. Havaların iyiden iyiye ısınması balık tüketiminin de etkiliyor. Kışın mevsiminde en çok  hamsi ve palamut tüketilirken yaz aylarında ise lüfer ve kefal tüketilmekte.  İstanbul ve İzmir balık hallerindeki araştırmaya göre, tüketilen balığın yaklaşık yarısını, hamsi, sardalya ve istavritten oluşmakta. En çok hangi balığı yiyoruz? Peki bu kadar zengin bir içeriğe sahip olan balığı mevsimine göre nasıl seçebiliriz? Uygun mevsimde avlanan ve tüketilen balık daha mı yararlı?

Bazı balıklar bazı aylarda çok daha lezzetli olurken bazıları lezzetsiz oluyor. Balıkçılar ve ünlü şefler bu konuda vatandaşlara tavsiyelerde bulunuyor. İşte, mart ayında yenilmesi gereken balıklar. Mart ayında gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, mersin, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları lezzetli ve bol bulunan balıklardır. Özellikle kalkan, levrek ve kefal mart ayında hem bol hem de çok lezzetlidir. Martta uskumru çiroz olmaya başlamıştır.

Balığın faydaları neler?

Balık; folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi mineraller içeriğiyle de çok zengin bir besin ve iyi bir protein kaynağı. B grubu vitaminlerden tiamin (B1), niasin (B3), pridoksin (B6), B12 ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D’nin iyi kaynakları olarak kabul edilen balığın 100 gramı, özellikle A vitamini gereksiniminin yüzde 10-15’ini karşılıyor” dedi.

Hangi ayda hangi balık yenir?

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.

Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.

Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

Ağustos: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

Eylül: Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlıdır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve Aralık, lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

Aralık: Uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir, bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:33
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Hangi ayda hangi balık yenir?
  4. Mart ayında hangi balık yenir?
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