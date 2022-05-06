Murat Özvardar kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Suriyeli sığınmacılar üzerinden kara propaganda yapan, mülteciler konusunda faşist bir yaklaşım sergilemekten geri durmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez gazeteci Hande Fırat’a çattı. Ümit Özdağ, Hande Fırat’a “Eşiniz Suriye’de ne iş yapıyor?” Özdağ’ın bu sorusu sonrası Hande Fırat’ın eşi bir hayli merak edilir oldu. Peki Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat’ın eşi kim? Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar kimdir, ne iş yapıyor?