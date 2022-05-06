Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat’ın eşi kim?
Murat Özvardar kimdir, ne iş yapıyor, mesleği ne? Suriyeli sığınmacılar üzerinden kara propaganda yapan, mülteciler konusunda faşist bir yaklaşım sergilemekten geri durmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez gazeteci Hande Fırat’a çattı. Ümit Özdağ, Hande Fırat’a “Eşiniz Suriye’de ne iş yapıyor?” Özdağ’ın bu sorusu sonrası Hande Fırat’ın eşi bir hayli merak edilir oldu. Peki Hande Fırat kiminle evli? Hande Fırat’ın eşi kim? Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar kimdir, ne iş yapıyor?
Hande Fırat eşi Murat Özvardar günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar’dır. Peki Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar kimdir? Murat Özvardar nereli ne iş yapıyor?
Murat Özvardar kimdir?
Murat Özvardar, 1 Ocak 1975 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır. Murat Özvardar 2017 yılında televizyon dünyasının ünlü gazetecilerinden Hande Fırat ile evlenmiştir. Murat Özvardar Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Murat Özvardar Manisa’da mobilya, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve enerji sektörü üzerine bir şirket kurmuştur. 1 çocuk annesi olan Hande Fırat, 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi.