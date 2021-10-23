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Spor Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Her şey güllük gülistanlık değil
Spor

Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Her şey güllük gülistanlık değil

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 18:30:00 -
Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Her şey güllük gülistanlık değil

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Son saniyede olsa kazanmak güzel ama kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 hafta sonunda gelen galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Oyuncuların zor bir dönemden geçtiğini savunan Hamzaoğlu, oyuncularının üzerindeki strese dikkati çekerek, "Birçok oyuncumuzu ufak sakatlıklarla fedakarlık yaparak oynamak istediler. Ağrılara rağmen kimse takımı yalnız bırakmak istemedi." diye konuştu.

Çaykur Rizespor için her şeyin yeni başladığını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Son saniyede olsa kazanmak güzel ama kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmadı. Bu stres altında oynayacağımız bir sürü maç var. Eksik olarak, oyuncu performansı olarak tamamlamamız gereken çok şey var. Oyuncuların eksikleri var. Kazanmak moral ve oyuncuların geri gelmesi için çok önemli. Artık bazı şeyleri daha hızlı yapabiliriz."

Taraftarlara teşekkür eden ancak son dakikalardaki tezahüratların biraz üzücü olduğunu değerlendiren Hamzaoğlu, "Onlarda haklılar, 10 hafta beklediler. Birlik ve beraberliğimizi kaybetmezsek yıl sonunda hedefe ulaşacağız. Bunu hep beraber yaparsak daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

Kalp nakli bekleyen Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi'nin maç öncesi çiçek göndererek, takıma inandığının altını çizen Hamzaoğlu, "Kalp nakli bekliyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur ve onu da aramızda görmek istiyoruz. Bu maçı Esila'ya armağan etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, Boldrin'in üst adalesinde sakatlık bulunduğu için oyundan çıkarmak zorunda kaldığının altını çizdi.

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