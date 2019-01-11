0553 313 94 23

'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı'

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, havaların soğuduğunu ve balığın en lezzetli olduğu ayların başladığını belirterek, "Hamsinin kulağına kar suyu kaçması olayı budur." dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 07:06
'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı'

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuduğunu ve balığın en lezzetli olduğu ayların başladığını söyledi. 

"Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyiminin tam zamanı olduğunu ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Havalar iyice soğudu. Deniz suyu sıcaklığı düştü. Bizim dilimizde deniz suyunun soğuması nedeniyle balıkların en yağlı olduğu dönem anlamına gelmektedir. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı olayı budur. En lezzetli olduğu zamanlardır bu aylar. Şubat ayının 15'ine kadar hamsinin en lezzetli olduğu zamanlardır. Denizin de en soğuk olduğu zamanlardır. Kar suyu ile birbirlerine bağdaştırılır."

"Hamsi yetecek kadar var"

Sezonun çok iyi gitmediğini belirten Karakaş, "Hamsideki durum çok iyi değil. Zaten sezon başından beri çok iyi bir hamsi avlanılması olmadı. Bu bir gerçek. Şu anda Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'den gelen bir hamsi var. Gerçi yetecek kadar tezgahları dolduracak kadar hamsi mevcut. Hamsinin ince olanı 5, iri olanı 15 lira civarında satılıyor. Yani şu anda fiyatlar çok düşük de değil, çok yüksek de değil orta seyirde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 07:46
  1. Düzce
  2. hamsi
  3. kar suyu
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama
    1. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine..
    2. "Hükümetin etkisini kırmak maksadıyla..
    3. 65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    4. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı'
    5. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok..
    6. ABD'de hükümetin kapanması..
    7. Erdoğan dikkat çekmişti! Kenevire..
    8. 'Kaşıkçı cinayeti konusunda ivme..
    9. FETÖ'cüler dışardaki sistemi..
    10. Maduro onu görünce böyle selam verdi:..
    11. İzmir'de şiddetli yağış hayatı felç etti
    12. Sınıra gitti... Dikkat çeken kareler
    13. Akdeniz'de şiddetli deprem
    14. Maduro yemin töreninde, böyle..
    15. Selman ders çıkarmadı! Hala görüşüyorlar
    16. ÇiftlikBank'ın 'Medya sorumlusu'..
    17. İstanbul'da lodos... İDO ve BUDO..
    18. Uzun süredir grevdeydiler... Sonunda..
    19. Köprü'de dehşet anları: Makas attı..
    20. Kaskını nişanlısına vermişti... 'Neden..
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu