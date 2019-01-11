Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuduğunu ve balığın en lezzetli olduğu ayların başladığını söyledi.

"Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyiminin tam zamanı olduğunu ifade eden Karakaş, şöyle konuştu:

"Havalar iyice soğudu. Deniz suyu sıcaklığı düştü. Bizim dilimizde deniz suyunun soğuması nedeniyle balıkların en yağlı olduğu dönem anlamına gelmektedir. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı olayı budur. En lezzetli olduğu zamanlardır bu aylar. Şubat ayının 15'ine kadar hamsinin en lezzetli olduğu zamanlardır. Denizin de en soğuk olduğu zamanlardır. Kar suyu ile birbirlerine bağdaştırılır."

"Hamsi yetecek kadar var"

Sezonun çok iyi gitmediğini belirten Karakaş, "Hamsideki durum çok iyi değil. Zaten sezon başından beri çok iyi bir hamsi avlanılması olmadı. Bu bir gerçek. Şu anda Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'den gelen bir hamsi var. Gerçi yetecek kadar tezgahları dolduracak kadar hamsi mevcut. Hamsinin ince olanı 5, iri olanı 15 lira civarında satılıyor. Yani şu anda fiyatlar çok düşük de değil, çok yüksek de değil orta seyirde devam ediyor." ifadesini kullandı.