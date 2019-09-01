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Hamsinin kilosu 25 TL'ten satılıyor

Denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte balık tezgahları hareketlendi. Hamsinin fiyatı 25 TL olurken, istavritin fiyatı ise 20 lira olarak tezgahlarda alıcısını bulmaya başladı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:28
Hamsinin kilosu 25 TL'ten satılıyor

Balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte, tezgahlar balıkla doldu, taştı, fiyatlar ise düştü. İzmir'de ise bir gecede sardalyanın fiyatı 40 TL'den 15 TL'ye, uskumrunun 65 TL'den 30 TL'ye, lüferin 110 TL'den 80 TL'ye indi. Her çeşit balık tezgahlarda yerini alırken, balıkçıların da tüketicilerin de yüzü güldü.

Yaklaşık 3 ay boyunca devam eden denizlerde avlanma yasağı, 2019- 2020 sezonunun 1 Eylül gecesi sona erdi. Saat 00.00'dan itibaren avlanmak için denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesi ile birlikte ilk ağlarını denize attı. Sezonun ilk avıyla her çeşit balık da tezgahlarda yerini aldı.

Geçen aylarda el yakan balık fiyatları düşüşe geçerken, vatandaşlar da balığa ilgi göstermeye başladı. İzmir'de bir gecede, sardalyanın fiyatı 40 TL'den 15 TL'ye, uskumrunun 65 TL'den 30 TL'ye, lüferin 110 TL'den 80 TL'ye indi. Balıkçılar balık bolluğundan memnun olurken, tüketicilerin de yüzü düşen fiyatlarla güldü. Güzelbahçe'de balık satışı yapan Murat Alta, "Dün sardalyanın kilosu 40 TL idi bugün kilosu 15 TL'ye düştü. Sardalyada tüketimin çok fazla artacağını düşünüyoruz. Dün sardalyayı alamayan vatandaşlar bugün satın alıp pişirecek. Her balıkta düşüş yok ancak bazı balıklarda ciddi düşüşler oldu. Lüferin kilosu 110 TL idi bugün 80 TL'ye düştü, istavrit 50 TL'den 30 TL'ye düştü, uskumru ise 65 TL'den 30 TL'ye düştü. Barbun da çoğaldı ve fiyatı 120 TL'den 75 TL'ye düştü. Hamsi elimizde çok az vardı dünden itibaren tezgahlarımızda yerini aldı. Bizler de sezonun açılışını yaptık. Bu yasağın kalkmasıyla birlikte müşterilerimiz ve tüketim artıyor. Okullar açıldıktan sonra fiyatlar en az yarı yarıya düşecek" dedi.

"Hamsi ve sardalya tüketme zamanı"

Balık sezonunun açılmasıyla satışların arttığını belirten balıkçı Yüksel Çevik, "Fiyatlarda büyük bir düşüş var. Artık balık sezonu başladı. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Fiyatların düşmesiyle birlikte satışlarımız başladı. Sardalyanın kasası dün 400 TL iken bugün 80 TL'ye indi.

Bugünden sonra daha da düşeceğini düşünüyoruz. Şu anda tam hamsi ve sardalya tüketme zamanı. Geceyarısı arkadaşlarımız ava çıktı ve sabah saat 5'te sabah suyuna çıkanlar oldu. Onlarla birlikte bizim tezgahlarımız da zenginleşti. 10 gün sonra fiyatlar iyice dibe vuracak" diye konuştu.

Güzelbahçe'de balıkçılık yapan Cemil Koldaş ise "Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Sardalyada çok büyük düşüş var ancak diğer balıklarlarda o derece bir düşüş henüz yok. Zamanla havalar soğudukça fiyatlar düşecek. Yazın satışlarımız durgun oluyor ancak av yasağının kalkmasıyla birlikte satışlarımız giderek artıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:28
  1. İzmir
  2. Balık
  3. hamsi

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