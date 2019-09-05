1 Eylül 2019 itibariyle balık avı yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından pek çok kişi hamsi fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte, hamsi fiyatları...

15 Nisan'da başlayan balık av yasağı 1 Eylül 2019 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından ağlarını denize atan balıkçılar bereketli bir sezon olması için dualarını eksik etmedi.

Balıkçılara akın ettiler

Yasağın sona ermesi ve balıkçıların bolca balıkla karaya çıkmasının ardından vatandaşlar balıkçılara, hallere akın etmeye başladı. İşin uzmanları sezon açılır açılmaz sardalye ve hamsinin bolca tüketilmesi gerektiğini vurgular oldu.

Balık tüketmenin faydaları nelerdir?

Balık içerdiği omega-3 yağ asidi sayesinde kalp ve damar hastalıklarının yaşanma ihtimalini azaltır.

Bilimsel çalışmalar haftada en az bir kez balık tüketen kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin azaldığını ortaya koymuştur.

Kalsiyum yönünden zengin olan balık güçlü kemiklerin anahtarıdır.

Balık içerdiği vitamin ve minareller sayesinde hem organların hem de cildin yıllara meydan okumasına katkı sağlar.

Hamsi ne kadar? İşte, hamsi fiyatı

Balık tutkunları av yasağı sürecinde bu lezzetli besinin fazlasıyla özledi. Özellikle hamsi severler yasağın kalkmasını iple çekti. İşte, merak ettiğiniz "Hamsinin fiyatı ne kadar?" sorusunun cevabına geldik. Hamsinin kilosu şehirden şehire değişse de 20 ila 25 liradan satılıyor.