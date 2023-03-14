Hamsi ihracatından 1.5 milyon dolar kazandık

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bu dönemde 17 ülkeye hamsi satıldığını söyledi. Hamsi ihracatında Fransa’nın başı çektiğini ifade eden Gürdoğan, bu ülkeyi Belçika ve İspanya’nın izlediğini aktardı. İhracat gerçekleştirilen ülke sayısının arttığına dikkati çeken Gürdoğan, geçen yıldan farklı İsveç, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Somali’ye de satış yapıldığını vurguladı.

Gürdoğan, hamsi ihracatının 109 bin 628 dolarına Trabzon’dan imza atıldığına; kentten 2 ayda Almanya, İsveç ve Kanada’ya ürün gönderildiğine işaret etti.

Geçen yıla oranla Trabzon’dan hamsi ihracatında yüzde 17’lik artış yaşandığını bildirdi. İhracatın beklenilen düzeyde seyretmediğini dile getirdi. Gürdoğan, su ürünleri ve hamsi ihracatından her dönem beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.