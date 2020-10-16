  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hamit Altıntop Bayern Münih kararını verdi
Spor

Hamit Altıntop Bayern Münih kararını verdi

Bir dönem top oynadığı Bayern Münih'ten kulüp içi direktörlük teklifi alan Hamit Altıntop'un teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:28:00 -
Hamit Altıntop Bayern Münih kararını verdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in U-17 Takımı'nda forma giyen Türk futbolcu Eyüp Aydın'a takım arkadaşlarının 'Pis Türk' şeklinde seslendiği ortaya çıkmış, Alman yetkililer bu ırkçılık olayının üstünü kapatmaya çalışmıştı.

Türkiye hedefleri var

Sabah'ta yer alan habere göre Münih cephesinin tepkileri azaltma adına eski futbolcuları Hamit Altıntop'a kulüp içinde direktörlük görevi önerdiği öğrenildi.TFF'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Altıntop ise Türkiye için hedefleri olduğunu dile getirerek Münih'in teklifine olumsuz yanıt verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Aliyev'den bir müjde daha!
Dünya

Aliyev'den bir müjde daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi
Dünya

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermen..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay