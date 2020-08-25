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Sağlık Hamileyken nasıl egzersiz yapılır?
Sağlık

Hamileyken nasıl egzersiz yapılır?

Hamileyken egzersiz yapmak faydalı mı zararlı mı? Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte egzersiz ne zaman başlanmalı? Hamileyken egzersiz yapmak bebeğe ve anneye fayda verir mi? Hamileler egzersiz yaparken nelere dikkat etmeli? Hamileyken yapılabilecek egzersizler neler? İşte tüm bu soruların cevabına ilişkin detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:26:00 - 2020-08-25 17:27:26
Hamileyken nasıl egzersiz yapılır?

Kadınlar hamilelik ve doğum sürecinde bir takım hormonel değişikliler geçirmekte. Bu hormonal değişkiller nedeniyle kadınların fiziksel görünümlerinde bir takım olumsuz etkiler söz konusu olmaktadır. Kadınlar bu süreçlerde etkilendikleri bu olumsuz durumdan kurtulmak için kendilerine en iyi egzersizi yaparsa eski fiziksel özelliklerine kavuşma da daha kısa sürede yol almış olurlar. Bunun için mutlaka uzman bir kişiden egzersiz planlaması için yardım alınmalıdır. Peki gebelik döneminde ve hamilelik sonrasında egzersizin ve bunun yanında doğru beslenmenin faydalarını sizler için haberleştirdik.  

Hamileyken egzersiz yapmak bebeğe ve anneye fayda verir mi?

Sağlıklı kalmak için spor başta olmak üzere uzmanların tavsiye edeceği egzersizleri yapmak daha fit kalmak için kaçınılmazdır. Kadınlar doğum öncesinden başlayan ve doğum sonrası da devam eden bir takım hormonal gelişme ve değişmeler yaşamaktadır. Bunun sonucunda da yeni hastalıklara yol açabilecek problemler söz konusu olabilir. Bu sıkıntılar doğru bir egzersiz uygulayarak ortadan kaldırılabilir. Kadınlar fizik durumlarına göre yapacakları egzersizler nedeniyle doğum öncesi süreçte hamileliğin daha rahat geçmesine imkan sağladığı gibi doğum sonrası da bozulan hormonal yapıların getirdiği bir takım olumsuzlukların en aza indirilmesine olanak sağlamış olacaktır.

Anne sütü verimi açısından egzersiz nasıl olmalıdır?

Anne sütü katilesinin yüksek olması açısından D vitamini oldukça önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken durum annenin fiziksel durumunu gözetmesidir. Kan ve hormon değerlerini dikkate alarak egzersiz ve beslenme listesi oluşturmalıdır. 

Hamileler egzersiz yaparken nelere dikkat etmeli?

Hamilelikte önemli olan hormonal yaplarıdır. Bunun için hormonal yapıları olumsuz yönde etkileyecek egzersizlerin yapılmamasıdır. Gebelik döneminde. Bebeğin anne karnındaki pozisyonu ve bebeğin sağlığı da egzersiz tercihinde önemlidir. Bunun için en doğru ve en sağlıklı sonuçları almak için bir uzman gözetiminde egzersiz planı oluşturulmalıdır.

Egzersiz kolay doğum yapmayı sağlar mı?

Egzersizin kolay doğumu tetikler mi? Egzersiz uygulaması daha kolay doğum yapılmasına etkisi olacaktır. Hamile kadınlar sezaryen doğum yapmalarına neden olabilecek egzersizin fayda sağlayamadığı pek çok durum söz konusudu.  Anne adaylarının hamilelik sırasında yaptıkları omurilsel yönde yapılacak egzersizler, anne adayının kolay doğum yapmaya engel birtakım sorunları ortadan kaldırmaya etkili olacaktır.

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