Hamileler dikkat!



İnsanların bir kısmının sol ellerini veya ayaklarını kullanmalarının sebebi tam olarak bilinemiyor. Bunu soyaçekime, henüz doğmadan ana rahmindeki duruşunun yaptığı bünye farkları gibi şeylere veya çevrenin çocuğa verdiği alışkanlıklara bağlayanlar olmakta.. Solak anne babanın çocuğunun solak olma ihtimali %35. Eğer çocuğun annesi ve babası sağ elini kullanıyorsa, çocuğun solak olma oranı %2. Anne ve babadan biri solak ise, %17.

Yaratılıştan gelen ve hikmetini tam olarak bilemediğimiz, bu durum hayvanlarda sağ veya sol pençelerinden birini daha çok kullanma açısından %50 - %50 iken, insanda sağ elin kullanımı %90.

Ancak son yıllarda hamile kadınlarda ultrason kullanımı gibi yeni teknolojik gelişmeler, solaklığın artmasına sebep oluyor.



Bunda üzülecek bir durum yok. Solaklar, bazı hastalıkların görülme riski açısından da, sağ elini kullananlara göre daha avantajlı.. Meselâ kanser görülme riski, solaklarda nispeten daha düşük.. Bir başka ifadeyle, solaklar kansere karşı daha dirençlidir.

Ayrıca solaklarda pnömoni (zatürre) ve kronik akciğer hastalığı görülme nispeti daha az. Zona zoster hastalığı solaklarda az görülmektedir.

Solaklarda bağışıklık sistemi aktivitesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bunun mânâsı, daha aktif bir bağışıklık sisteminin varlığı ve hastalıkların oluşmasının önlenmesinde koruyucu bir kalkan oluşu..

Öte yandan ressamlar, mimarlar, büyük hat ustaları arasında solaklık nispeti yüksektir.

Solaklarda tepkilere cevap verme süresi, daha kısa olarak hesaplanmıştır. Ayrıca reflekslerinin hızlı ve isabetli olduğu bulunmuştur. Az olan solak sporcuların meziyetleri arasında bu durum gözlenmektedir. Solakların, görsel zekâ açısından, sağ elini kullananlara göre üstün oldukları anlaşılmıştır.

Solaklarda, derinlik algısının sağ elini kullananlara göre daha mükemmel olduğu da bulunmuştur.