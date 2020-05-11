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Yerel

Hamile köpeğe attığı tekme nedeniyle yüzlerce lira ceza yazıldı

Yozgat'ta kaldırımda sessiz, sakin duran hamile köpeğe tekme atan bir kişiye 1894 lira ceza yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:43:00 -
Hamile köpeğe attığı tekme nedeniyle yüzlerce lira ceza yazıldı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde köpeğe tekme attığı sosyal medyadan tespit edilen kişiye 1894 lira ceza yazıldı. 

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraykent ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'ta bir kişinin sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edildi.

İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı 

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Yönetimi Kurulu Üyesi Ayşe Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraykent ilçesinde kaldırımda sessiz, sakin duran hamile köpeğe tekme atarak şiddet uyguladığını belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede paylaşılmasıyla hayvanseverlerden büyük tepki aldığını anlatan Akbaş, H.D.K'ye Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası verildiğini aktardı. 

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