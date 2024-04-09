Hamile kardeşini öldürmüştü! Katil kardeşler yakalandı

Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

Sokak ortasında hamile kardeşini öldürdü

Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, dün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi U.B. tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurularak öldürüldü. Kırmızı, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey kendisini araçta bekleyen kardeşi Y.B. ile olay yerinden kaçtı.

Kardeşler tutuklandı

Cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin geldiği araç belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu yeri tespit eden polis, operasyon yaptı.



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Operasyonda iki kardeş de yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.