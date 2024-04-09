  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mısırlı gazeteci tek tek anlattı! Sadece AK Parti kaybetmedi! İşte grafiklerle YRP’nin seçim yenilgisi

Milyonlarca Euro'luk ihracatlar yapıyordu! Türkiye'nin dev şirketi bir anda o ülkeye satıldı

Almanlardan yerli otomobilimiz Togg’a övgüler! “Türklerin prestij nesnesi”

Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba “Gazze'ye asker” detayı

Hamas lideri Halid Meşal’den Yeniden Refahçıları dumura uğratacak sözler! Bakalım şimdi ne yapacaklar

İstanbul’un önemli camilerinden bazılarını sizler için derledik: Peki sizin tercihiniz neresi? ‘Bayram Namazı’nı hangi camide kılmalı?

Türkiye’nin ihracat kısıtlama açıklamasının ardından İsrail’den skandal cevap! “ABD ile birlikte Türk ekonomisine zarar vereceğiz”

Türkiye’nin dünyayı şok eden o kararı İsrail’i çıldırttı! Resmen deliye döndüler! “Türkiye’ye zarar vereceğiz” diyerek alçakça tehdit ettiler

Malezyalılardan beklenmedik karar! Sabiha Gökçen Havalimanını ortaya satacaklar

Ahmet Hakan’dan olay “Erdoğan” yazısı! Saadetçiler ve Yeniden Refahçılar ha bu da size dert olsun
Yerel Hamile kardeşini öldürmüştü! Katil kardeşler yakalandı
Yerel

Hamile kardeşini öldürmüştü! Katil kardeşler yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 18:07:00 -
Hamile kardeşini öldürmüştü! Katil kardeşler yakalandı

Şanlıurfa'dan kaçarak gittiği Mersin'de evlenen 2,5 aylık hamile genç kadını sokak ortasında vahşice öldüren ağabeyi ve aracı kullanan kardeşi tutuklandı.

Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

Sokak ortasında hamile kardeşini öldürdü

Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, dün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada kendisine pusu kurarak bir anda ortaya çıkan ağabeyi U.B. tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vurularak öldürüldü. Kırmızı, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey kendisini araçta bekleyen kardeşi Y.B. ile olay yerinden kaçtı.

Kardeşler tutuklandı

Cinayetle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüphelilerin geldiği araç belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu yeri tespit eden polis, operasyon yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Operasyonda iki kardeş de yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vahşet! Hamile kardeşini sokak ortasında canice öldürdü
Vahşet! Hamile kardeşini sokak ortasında canice öldürdü

Yerel

Vahşet! Hamile kardeşini sokak ortasında canice öldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23