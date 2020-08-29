Hamas'tan tepki: 180 derece döndüler

Hamas, Filistin'i sırtından vuran Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), terör devleti İsrail'e uygulanan boykot kararını lağvetmesinin, Filistin konusundaki tutumunda 180 derecelik değişim manasına geldiğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yer verdiği açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ülkede 1972 ylından beri uygulanan İsrail'i boykota yönelik kararı iptal etmesi hakkında değerlendirmede bulundu.

İsrail'i boykot yasasının iptalinin, BAE'nin Filistin meselesindeki tutumunda 180 derecelik bir değişim olduğunu belirten Ebu Zuhri, bunun BAE'nin Filistin haklarına karşı İsrail'in yanında yer aldığının resmi olarak ilan edilmesi olduğunu bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi ajansı olan WAM'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, işgal ve terör devleti İsrail'e boykotu öngören 15. yasayı İsrail ile varılan barış anlaşması kapsamında lağvettiği açıklanmıştı.

Haberde boykotun kaldırılmasının, terörist İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak yol haritasının başlatılması kararının ardından geldiğine dikkat çekilerek, lağvetme kararının BAE'li şirketlerin ya da iş insanlarının İsrail ile anlaşma yapmalarının önünün açıldığı belirtilmişti.

İsrail-BAE arasındaki skandal anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos tarihinde terör devleti İsrail ile Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaştıklarını bildirmişti.

ABD, terörist İsrail ve BAE adına gerçekleştirilen ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin önümüzdeki haftalarda görüşerek ikili anlaşmalara imza atılacağı belirtilmişti.

Büyük tepki çeken anlaşmanın duyurulmasından sonra İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk defa resmi şekilde BAE'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1979 yılında Mısır'ın, 1994'te de Ürdün’ün ardından işgal devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3. Arap ülkesi olmuş oldu.