  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail, 3 yılda Gazze’yi ne hale getirdi: Yıkımın boyutu işte böyle görüntülendi Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 Ağustos’ta açılıyor AKOM haberi verdi: İstanbul'da 2 günde çok şeyi değişecek! Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım' Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı ‘Bizi asıl korkutan bu!’ Yunan TV’sinde Türkiye itirafı: Ankara’nın büyük hedefini açıkladılar Zamlı haliyle, 7,5 milyar liralık ödeme! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılıyor Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş Bir babasına baktı, bir ekrana... Esra Albayrak hüngür hüngür ağladı
Dünya Hamas’tan kalıcı ateşkes için Kahire çıkarması
Dünya

Hamas’tan kalıcı ateşkes için Kahire çıkarması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hamas’tan kalıcı ateşkes için Kahire çıkarması

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye liderliğindeki üst düzey heyet, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin kalıcı hâle getirilmesine yönelik görüşmeler yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gidiyor.

Gazze’deki ateşkes sürecinin geleceği için diplomatik temaslar hız kazanıyor. Hamas yönetiminden üst düzey isimlerin yer aldığı heyetin, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere gece saatlerinde Kahire’ye ulaşacağı bildirildi.

Hamas’tan bir kaynak, heyete Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye’nin başkanlık edeceğini açıkladı.

Hamas'tan bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Hareket Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey bir heyet, Mısırlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere bu gece Kahire'ye ulaşacak." dedi.

Ziyaretin, Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yapacağı ilk ziyaret olduğunu belirten kaynak, heyetin Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad​​​​​​​ ile görüşeceğini aktardı.

Kaynak, görüşmede başta Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesine yönelik görüşmeler olmak üzere Filistin meselesine ilişkin bir dizi konu ve gelişmenin ele alınacağını kaydetti.

Heyette Hayye'nin yanı sıra Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zaher Cabbarin ile Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Sorumlusu Basim Naim'in de yer aldığı belirtildi.

Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!'
Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!'

Dünya

Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!'

Hamas’dan Gazze ateşkesi açıklaması! Arabulucu ülkelere çağrı yaptı
Hamas’dan Gazze ateşkesi açıklaması! Arabulucu ülkelere çağrı yaptı

Dünya

Hamas’dan Gazze ateşkesi açıklaması! Arabulucu ülkelere çağrı yaptı

Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor!
Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor!

Gündem

Filistin davasında kutlu hamle! Hamas ittifakla sandığa gidiyor!

Hamas’tan Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasına tepki
Hamas’tan Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasına tepki

Dünya

Hamas’tan Harem-i İbrahim Camisi’nin kapatılmasına tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar
Gündem

Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar

Gazeteci Nuray Başaran Akit TV’de İYİ Parti’nin kuruluş sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu s..
Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'
Dünya

Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul ve Pyongyang arasındaki gerilimi tamamen sona erdirmek ve Kuzey'in nükleer programını durdurma..
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun Süleymancılar cem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23