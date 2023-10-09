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Dünya Hamas Zevari'yi unutmadı...
Dünya

Hamas Zevari'yi unutmadı...

Yeniakit Publisher
2023-10-09 11:07:00 -
Hamas Zevari'yi unutmadı...

Hamas, daha önce insansız hava araçları projesinin başındayken Mossad tarafından katledilen Zevari'yi unutmadı.

Hamas, daha önce insansız hava araçları projesinin başındayken Mossad tarafından katledilen Zevari'yi unutmadı.

Hamas Tunuslu Mühendis Muhammed el Zevari’yi unutmadıHamas, Zevari ismini verdigi yeni askeri kamikaze dronlarını bir videoyla tanıttı.

Tunuslu Muhammed el Zevari insansız hava araçları alanında çalışan bir mühendisti.

Aralık 2016'da Tunus'a evinin önünde katledildiğinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam tugayları bir açıklama yaparak Zevari'nin Mossad tarafından katledildiğini, Ebabil isimli insansız hava aracı projelerinin başındaki isim olduğunu duyurmuştu.

Aksa Tufanı operasyonu sonrası tanıtımı yapılan kamikaze drona Zevari'nin isminin verilmesi ise bu teknolojinin Hamas'ın eline geçmesi için hayatını feda eden mühendise bir vefa anlamı da taşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin evinin önünde Mossad tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.

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