Hamas tarihi zafere imza attı! İşte öldürdükleri siyonist sayısı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonuyla sarsılan İsrail, 75 yıllık işgal ve zulümlerini görmeyen dünyaya, saldırılarını haklı göstermeye çalışırken; Filistinli mücahidler operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

"İsrail, başına ne geldiğini ve ileride neler olacağını anladığında şoka girecek. 'Müslümanlar nerede diyordunuz?' İşte geldik ve ortada yoksunuz. Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" sözleriyle operasyonu duyuran Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, son yaptığı açıklamada İsrail’in sivil katliamına yönelik misilleme yapacaklarını şu sözlerle duyurmuştu:

"Böyledir; her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa Allah ona mutlaka yardım eder. Şüphesiz Allah çok affeden ve bağışlayandır. (Hac 60)

Bu, kassam Tugayları'ndan önemli bir bildiri ve uyarıdır! Biz Kassam Tugayları olarak din, savaş ve insanlık ahlakına iman etmiş kişileriz. Ki bunu komutanımız, Aksa Tufanı bildirisinde dile getirdi.

"Düşmanımız insanlık ve ahlak dilinden pek anlamıyor"

Hanif dinimizin esir hukuku ilkelerine iman etmişiz. Ancak siyonistler cürüm işlemekte sınır tanımıyor, sivil halkımızın evlerini başlarına yıkıyor, çoluk çocuk, kadın yaşlı gözetmeksizin evleri bombalamak suretiyle toplu katliamlar yapıyor. Ve ne yazık ki düşmanımız insanlık ve ahlak dilinden pek anlamıyor. Ve onu en iyi şekilde anlayacağı dille muhatap alacağız

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Geçen saatlerde azgın siyonistlerin acımasız katliamlarıyla Gazze'de birçok aile çok elim hadiseler yaşadı, evleri içindekilerle yıktı. Artık buna dur demeye karar verdik.

Üzülerek söylemeliyim ki bu saatten sonra Gazze'ye atılacak her bomba karşısında elimizdeki rehinelerden birini infaz edeceğiz. Ve maalesef bunu sesli ve kameraların önünde yapacağız. Böylece infaz edilecek her bir rehinenin sorumluluğunu, dünya kamuoyuna ve işgal rejimine yüklüyoruz. Bundan sonra oyunu kuralına göre oynayacağız. Uyaran mazurdur artık bilinsin!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Filistin direniş grupları, tarihe geçecek bir başarıya imza attı.

İki günde bin işgalci öldürüldü!

Kassam Tugayları; iki gün içerisinde, kadın-erkek her biri zorunlu askerlik yapan ve Filistinli sivillere karşı yetiştirilen silahlı işgalcilerden bin kişiyi öldürdü. Böylece beş Arap ülkesinin 1967’de İsrail ile yaptığı ‘Altı Gün’ savaşlarında öldürdüğü siyonist sayısını geçti. Altı Gün savaşlarında 800 İsrailli öldürülmüştü.