Hamas lideri Heniyye ile Nasrallah Beyrut'ta bir araya geldi

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye ve Nasrallah'ın başkent Beyrut'ta yaptığı toplantıda Filistin, Lübnan ve bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Hamas ile Hizbullah arasındaki ilişkilerin doğrulandığına işaret eden açıklamada, başta ABD yönetiminin Filistinlilere dayattığı "Yüzyılın Anlaşması" başta olmak üzere Filistin davasının karşılaştığı zorluklar belirtildi. Barış planı adı verilen ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme projesi tartışıldı.

Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da yaklaşık bir haftadır Filistinli mülteciler ve Lübnanlı yetkililerle temas halinde.