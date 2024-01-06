HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid… CHP ne diyor Saadet ne diyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun “HAMAS, İsrail’i boykot, Kelime-i Tevhid”de, CHP ile SP!" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Altılı masanın bir üyesi, “Hamas terör örgütüdür” diyor..

Onu tanıdınız.. Tabii ki CHP. Genel Başkanı ağzıyla, HAMAS için terör örgütüdür” iftirası atmışlardı..

Altılı masanın diğer bileşeni Saadet Partisi ise, HAMAS için “Vatanlarını savunan insanlar” tanımlaması yapıyor..

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Altılı masadaki kafa karışıklığı bitti mi?

Bitmedi.

Belki buna kafa karışıklığı da değil..

“Çaya çorbaya limon. Her kesimden seçmene, bizim içimizde bir partiden destek açıklaması var” yorumu da yapabiliriz.

Hem Hamas’a terör örgütüdür diyen azgın bir azınlığın oyuna talipler.

Hem de HAMAS’ı vatanını savunan bir yapı olarak gören seçmenin oyuna talipler..

Altılı masadan kalkmış gibi görünse de..

İyi Parti de o masadan kendisini kolay kolay kurtaramaz.

O da, HAMAS için terör örgütü diyen bir parti.

Hamas’a terör örgütü diyenler 2’ye çıktı. Hamas vatanını savunuyor” diyenler ise birde kaldı diye üzülmeyin.

Gelecek Partisi de Hamas’ın vatanını savunan bir yapı olduğunu kabul ediyor. İkiye iki, eşitlik sağlanıyor.

Deva Partisi ile Demokrat Parti mi.

Onların ne dediğini, kendileri de bilmiyor..

Altılı masanın, yine Filistin eksenindeki çelişkilerini hatırlatmaya devam edelim..

CHP ve İP’liler, “İsrail mallarına boykot ile ne yapacaksınız. Ne elde edeceksiniz ki” diyorlar..

Devamında, “İsrail’e açıktan destek veren şirketlere boykot da anlamsız. Starbucks’ı boykot edip de ne olacak. McDonalds’a gitmemekle ne olacak” diyorlar..

Saadet Partisi mi.

O tam aksi görüşte..

“Hem İsrail mallarını boykot etmeliyiz. Hem de İsrail’e destek veren şirketleri boykot etmeliyiz” diyorlar.

Ama bunu söylerken, asla CHP ile İP’in açıklamalarına gönderme yaparak değil, sürekli AK Parti’nin bu yönde yeterli açıklama yapmadığını hatırlatarak, bu söylemi tekrarlıyorlar.

Oysa 1 Ocak’ta Gazze ve şehidleri için yapılan mitingde gördük..

YAZININ DEVAMI ŞU ŞEKİLDE!...