Hamas, Arap gazetecilerin İsrail Savunma Bakanı ile görüşmesini kınadı

GAZZE (AA) - Hamas hareketi Arap gazetecilerin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesini kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herhangi bir Arap ülkesinden gazetecilerin (İsrail) Savaş Bakanı ile iletişimde olmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gantz, Gazze'ye saldırdı ve halka karşı katliamlar yapılmasına ve mahallelerin tamamen yok edilmesine neden oldu. Bu kişi bir savaş suçlusudur. Hiçbir gazeteci, suçlu birinin katıldığı bir toplantıya katılmamalıdır." diyen Kasım, Arap gazetecilerin Gantz'a görüşlerini iletme imkanı tanımalarının utanç verici olduğu söyledi.

Kasım, söz konusu hareketlerin Arap-Filistin söylemine değil, işgal ve suçlulara hizmet ettiğini vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, pazar günü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den gazeteciler ile görüşmüştü.





