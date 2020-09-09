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Aktüel Hamas Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesini üzüntüyle karşıladı
Aktüel

Hamas Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesini üzüntüyle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:05:23 -
Hamas Arap Birliğinde İsrail-BAE anlaşması karşıtı taslağın kabul edilmemesini üzüntüyle karşıladı

Gazze (AA) - Hamas, Filistin'in, Arap Birliği toplantısı öncesi İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeye karşı hazırladığı karar taslağının bazı Arap ülkelerince kabul görmemesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arap Birliğinin BAE ile siyonist taraf arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan bir karar tasarısını kabul etmemesi üzücü." dedi.

Arap Birliğinin bu kararı çıkaramamasının İsrail ve ABD yönetimini, Filistin davasının tasfiyesiyle ilgili planı sürdürmeye teşvik ettiğine dikkati çeken Kasım, "Arap Birliği, siyonist yapı ile normalleşmeyi reddeden Arap ulusunun vicdanının sesi olmalıdır." diye konuştu.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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