0553 313 94 23

Hamaney'den hükümete 'Avrupa' uyarısı

İran lideri Ali Hamaney, ABD yönetiminin kötülük ve şiddetin sembolü olduğunu söyleyerek, Avrupa'ya güvenilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 14:45
Hamaney'den hükümete 'Avrupa' uyarısı

İran lideri Ali Hamaney, ABD yönetiminin kötülük ve şiddetin sembolü olduğunu ve Avrupa'ya güvenilmemesi gerektiğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'da hava kuvvetleri komutanlarını kabulünde yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupa ülkelerini hedef aldı. 

Savaş ve krizlerin sorumlusu ABD'dir

ABD'nin geçmişten bugüne dünyadaki savaşların ve krizlerin sorumlusu olduğunu ifade eden Hamaney, "ABD, kötülük ve şiddetin sembolü olmuştur. Sonra "Kahrolsun Amerika" dediğimiz için eleştiriyorlar." dedi. 

Hamaney, İran'ın ABD halkı ile bir sorunu olmadığını belirterek, "Kahrolsun Amerika demek kahrolsun ABD liderleri yani kahrolsun Trump, John Bolton ve Pompeo demektir." ifadesini kullandı.  

"ABD'ye olduğu gibi Avrupa'ya da güvenmeyin"

Avrupa'nın İran'la nükleer anlaşmayı korumak için sunduğu önerilere değinen Hamaney, şunları söyledi: 

"Avrupalılarla ilişki kurmayalım demiyorum fakat güvenden bahsediyorum. Benim tavsiyem, ABD gibi onlara da güvenmesinler. Yetkililerimize nükleer müzakereler sırasında ABD'nin sözlerine ve imzalarına güvenilmemesi gerektiğini söyledim. Sonuç olarak, ABD ile müzakereye oturan yetkililer şimdi çıkıp 'ABD güvenilmez' diyor."

"Avrupa insan haklarını tanımıyor"

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan eylemlere işaret eden Hamaney, "Paris sokaklarındaki göstericilere saldırıyorlar. Bazılarını kör ediyorlar. Sonra küstah bir şekilde insan haklarından söz ediyorlar. Ne bugün ne geçmişte ne de tarihlerinde insan haklarını tanımadılar. Bunlara güvenilmez saygı da duyulmaz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:45
  1. İran lideri Ali Hamaney
  2. Avrupa
  3. Avrupa ülkeleri
  4. ABD
  5. Fransa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHA ve SİHA'lar PKK'nın belini kırdı!
    1. İHA ve SİHA'lar PKK'nın belini kırdı!
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan "sürekli işçi"..
    4. İllet ittifakında yeni çatlak! 30 kişi..
    5. "Evim Türkiye Emlak ve Gayrimenkul..
    6. Bursa'da korkutan deprem!
    7. Batı Trakya'da müftü atamasını..
    8. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki..
    9. İHA ve SİHA'lar PKK'nın eylem..
    10. FETÖ sanığı her şeyi anlattı! 2015..
    11. Dedelerinden kalan sandıktan 400..
    12. Kaan Kigen Özbilen kimdir nereli ve..
    13. Göçmen kaçakçılığı şebekesinin kasası..
    14. Red Bull Crashed Ice ilk kez Boston'da..
    15. Bakan Soylu çöken bina ile ilgili acı..
    16. AB'den Kaşıkçı cinayeti için "detaylı"..
    17. "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var"..
    18. Gençlik ve Spor Bakanı 3 bin 243..
    19. İşte Kartal'da çöken binanın enkaz..
    20. İçişleri Bakanı Soylu, "(Kartal'ta..
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları