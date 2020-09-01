Hamaney: BAE İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, siyonist İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslam dünyasına, bölgeye ve Filistin'e ihanet ettiğini söyledi.

BAE'nin söz konusu anlaşmayla İsrail'e bölgeye erişme imkanı sağladığını belirten Hamaney, "Birleşik Arap Emirlikleri, hem İslam dünyasına hem Arap ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek ancak bu utanç lekesi onların üzerinde kalacaktır. Siyonistlerin bölgeye girişine izin verdiler." diye konuştu.

BAE'nin Filistin davasına sırt çevirdiğini aktaran Hamaney, "Filistin halkı her yönden şiddetli baskılara maruz kalıyorken onlar, İsrailliler ve Amerikalılarla birlikte İslam dünyasının çıkarları aleyhinde iş yapıyor ve İslam dünyasına zulmediyorlar" dedi.