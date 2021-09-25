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Gündem Haluk Levent duyurdu! Öğrencilere 6 bin TL burs
Gündem

Haluk Levent duyurdu! Öğrencilere 6 bin TL burs

Haluk Levent, sosyal medyada artan yüksek yurt ve ev kira ücretleri nedeniyle barınma soruna yaşayan öğrencilere AHBAP derneği aracılığıyla burs vereceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 14:24:00 -
Haluk Levent duyurdu! Öğrencilere 6 bin TL burs

Haluk Levent, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilere yardım edeceklerini duyurdu. Levent, "İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz" dedi. Peki, Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman başlıyor? Haluk Levent burs başvurusu 2021 detayları…

Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği ile Türkiye'de yaşanan birçok soruna dikkat çekmeye ve yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Levent, bu kez de barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek olacak.

"Kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz"

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Üniversite öğrencilerine seslenen Levent, "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” dedi.

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