  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek
Teknoloji

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek

BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, "TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek bir İHA çalışmamız var. SİHA projesini bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 12:56:00 -
Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayınına konuk olan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, merak edilen soruları cevapladı. SİHA'lar hakkında konuşan Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri 1 saat bile durduramadılar." dedi.

"Önemli olan sizin teknolojik kabiliyetiniz"

Haluk Bayraktar, "Artık önemli olan sahada konvansiyonel harp araç gereçlerin miktarı değil. Önemli olan; sizin teknolojik kabiliyetleriniz, teknolojiyi ne kadar yetkin kullandığınız, bu networkü ne kadar sağlam kurduğunuz ve ne kadar durumsal farkındalık oluşturduğunuzdur. Artık bunları gerçekleştirebilenler sonuca ulaşabiliyor." dedi.

Karabağ zaferinde SİHA'lar büyük rol oynadı

"Bu anlamda S/İHA'ları özellikle konvansiyonel hava savunma sistemlerine karşı en son Karabağ Zaferi'nde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank, 100'lerce çok namlulu roket atarlar, topçu sistemleri S/İHA'lar sayesinde nokta atışlarıyla imha edildi. SİHA'lar bu anlamda gerçekten oyun değiştirici sistemler ve önemli bir kuvvet çarpanı görevi görmekte."

Sistemler sürekli geliştiriyorlar

"Özellikle Bayraktar TB-2'nin saha tecrübesi çok yoğun, TB-2 sahada gelişen bir sistem. Bilgisayarlardaki Virüs-Antivirüs mantığı ile, bir virüs çıkar antivirüs şirketleri de ona karşı yazılım gerçekleştirir, bizim ekibin de sahada olması işte Selçuk Bayraktar Zeytin Dalı Harekatı boyunca Hatay'da kaldı. Dolayısıyla bunun bir nedeni vardı, ortaya çıkan bir virüse antivirüs geliştirmekti. Ve biz bunları geliştire geliştire sistemimizi başarıyla ulaştırdık. Yoksa sizi bir karıştırırlar uçamazsınız. Ama Bayraktar TB-2 1 saat dahi durduramadılar. Yani Bayraktar TB-2 her zaman havada." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TL dolar karşısında neden değer kaybediyor?
Ekonomi

TL dolar karşısında neden değer kaybediyor?

Küresel piyasalardaki iklimin bozulmasına neden olan korku ve yeni fiyatlama, Türkiye piyasalarını da etkiledi. Ekonomi yazarı Abdurrahman Y..
Karın ağrısıyla gitti, doktor şok oldu! Tıp literatüründe ikinci vaka
Yaşam

Karın ağrısıyla gitti, doktor şok oldu! Tıp literatüründe ikinci vaka

İzmir'de yaşayan 49 yaşındaki M.Y. safra kesesinde taş olduğu şikayetiyle Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şiddetli karın ağ..
Bakan Pakdemirli o ülkede ilk kez acı gerçeği açıkladı!
Siyaset

Bakan Pakdemirli o ülkede ilk kez acı gerçeği açıkladı! "Dedem buradan..."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Köprülü şehrini ziyaret etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay