Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayınına konuk olan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, merak edilen soruları cevapladı. SİHA'lar hakkında konuşan Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri 1 saat bile durduramadılar." dedi.

"Önemli olan sizin teknolojik kabiliyetiniz"

Haluk Bayraktar, "Artık önemli olan sahada konvansiyonel harp araç gereçlerin miktarı değil. Önemli olan; sizin teknolojik kabiliyetleriniz, teknolojiyi ne kadar yetkin kullandığınız, bu networkü ne kadar sağlam kurduğunuz ve ne kadar durumsal farkındalık oluşturduğunuzdur. Artık bunları gerçekleştirebilenler sonuca ulaşabiliyor." dedi.

Karabağ zaferinde SİHA'lar büyük rol oynadı

"Bu anlamda S/İHA'ları özellikle konvansiyonel hava savunma sistemlerine karşı en son Karabağ Zaferi'nde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank, 100'lerce çok namlulu roket atarlar, topçu sistemleri S/İHA'lar sayesinde nokta atışlarıyla imha edildi. SİHA'lar bu anlamda gerçekten oyun değiştirici sistemler ve önemli bir kuvvet çarpanı görevi görmekte."

Sistemler sürekli geliştiriyorlar

"Özellikle Bayraktar TB-2'nin saha tecrübesi çok yoğun, TB-2 sahada gelişen bir sistem. Bilgisayarlardaki Virüs-Antivirüs mantığı ile, bir virüs çıkar antivirüs şirketleri de ona karşı yazılım gerçekleştirir, bizim ekibin de sahada olması işte Selçuk Bayraktar Zeytin Dalı Harekatı boyunca Hatay'da kaldı. Dolayısıyla bunun bir nedeni vardı, ortaya çıkan bir virüse antivirüs geliştirmekti. Ve biz bunları geliştire geliştire sistemimizi başarıyla ulaştırdık. Yoksa sizi bir karıştırırlar uçamazsınız. Ama Bayraktar TB-2 1 saat dahi durduramadılar. Yani Bayraktar TB-2 her zaman havada." ifadelerini kullandı.