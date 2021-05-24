Halkbank'tan reel sektöre 1.1 trilyon liralık destek

83 senedir faaliyette olan Halkbank, üreticiyi ve tüccarı fonlamaya devam ediyor. Yenilikçi uygulamalarla ön planda olduklarını anlatan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, modern bankacılığın öncülüğünü yaptıklarını vurguladı.

Önemli sorumluluklar üstlendi

Arslan, Türkiye ekonomisinin güçlenip büyümesi için önemli sorumluluklar üstlendiklerini dile getirdi. Reel sektörün finansmana erişimine yönelik çözümler geliştirmeye ilk günkü heyecanla devam ettiklerini söyledi. Aktif toplamlarını mart sonu itibarıyla 692.9 milyar liraya yükselttiklerini de aktaran Arslan, şu bilgileri paylaştı: “Aktif büyüklüğümüzü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 arttırdık. Çeşitli meslek grupları için çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeyi eksene aldık ve 2020 yılının aynı dönemine kıyasla nakdi kredilerde yüzde 30.3 artış elde ettik. Toplam kredilerimizi de aynı dönemde yüzde 30.8 arttırıp 577.7 milyar liraya çıkardık. TL nakdi kredilerde yüzde 37.6 büyüme başarısı yakaladık. Toplam mevduatımızı yüzde 44.1 arttırarak 471.6 milyar liraya ulaştırdık.”

İstihdama katkı

Mart sonu itibarıyla çalışan sayısını 23 bin 500’e taşıdıklarını bildiren Arslan, “Bir senede 11 yeni şube açarak toplam şube sayımızı bin 17’ye çıkardık” açıklamasında bulundu. KOBİ kredilerinde 200 milyar lira ve yüzde 21.5 pazar payıyla ilk sırada olduklarına işaret eden Arslan, “Son 4 yılda milli ekonomiye 1.1 trilyon lirayı aşan destek sağladık. Bu destek, reel sektörün her zaman yanında olduğumuzun kanıtıdır” diye konuştu.

Kadın girişimcilere ayrıcalık

2021’i kadın girişimcilere pozitif ayrıcalık olarak tanıdıkları bir yıl olarak öne çıkardıklarının altını çizen Arslan, şu sözleri sarf etti: “Hanımların ekonomik hayata katılımını teşvik etmeye yöneldik. Çok önemli adımlar attık. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kurarak bankacılık sektöründe bir ilke imza attık. Böylelikle kadınlara yönelik desteğimizi kurumsallaştırdık. Kadın girişimci kredisiyle öne çıktık. İlk çeyrekte esnaf dahil yaklaşık 20 bin kadın girişimciye 1.8 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. Bu hamlemizle beğeni topladık.”

Küçük işletmeleri büyütüyor

“83 yıldır ekonomik kalkınmaya katkı sunuyoruz” diyen Halkbank Genel Müdürü Arslan, şunları kaydetti: “Kredilerimizle küçük işletmelerin büyük sanayi kuruluşlarına dönüşmesine katkı sağlamaktayız. Bireysel müşterilerimize sağladığımız imkânlarla da toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine destek veriyoruz. 83 milyonun bankası olarak 83. yılımızda ihtiyacı olan tüm kesimlerin yanında olmaktan ve büyüyen ülkemize sorumluluk içinde hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Salgın döneminde önceliğimiz ise toplumun farklı kesimlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vererek ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Covid-19’la mücadele yönünde alınan önlemlere kalıcı bir katkı vermektir. ‘Önce halk, sonra bankayız’ ilkemiz doğrultusunda çizdiğimiz yol haritasında kararlı adımlarla ilerlemekteyiz.”